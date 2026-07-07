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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بإجراء محاكاة دورية للأزمات تعزز جاهزية الدولة وتحمي مقدراتها

المهندس محمد مصطفى كشر
المهندس محمد مصطفى كشر
حسن رضوان

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث، ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة، تعكس رؤية شاملة لبناء دولة تمتلك القدرة على الاستعداد المسبق والتعامل الاحترافي مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية.

وقال كشر، في بيان له، إن توجيه الرئيس السيسي بإجراء محاكاة دورية لمواجهة الأزمات والكوارث مرة أو مرتين سنويًا يمثل خطوة بالغة الأهمية لترسيخ ثقافة الجاهزية، واختبار كفاءة أجهزة الدولة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر في حال وقوع أي أزمة أو طارئ.

 إدارة الأزمات لم تعد تعتمد فقط على امتلاك المعدات والإمكانات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إدارة الأزمات لم تعد تعتمد فقط على امتلاك المعدات والإمكانات، وإنما ترتكز على التخطيط العلمي والتدريب المستمر والتقييم الدوري للأداء، وهو ما حرص الرئيس على التأكيد عليه باعتباره أحد أهم عناصر بناء الدولة الحديثة القادرة على حماية مواطنيها والحفاظ على مقدراتها.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمفاهيم إدارة الأزمات، وإشراك المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في نشر ثقافة الاستعداد، يعكس إدراكًا بأن مواجهة الأزمات مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وأن المواطن الواعي يمثل أحد أهم عناصر منظومة الحماية الوطنية.

 حجم التطور الذي شهدته منظومة إدارة الأزمات في مصر

وأشار كشر إلى أن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يجسد حجم التطور الذي شهدته منظومة إدارة الأزمات في مصر خلال السنوات الماضية، ويؤكد حرص الدولة على توظيف أحدث نظم القيادة والسيطرة والتنسيق بين مختلف الأجهزة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع التحديات بكفاءة واحترافية وفق أفضل الممارسات العالمية.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن ما تشهده الدولة من تطوير مستمر في منظومة إدارة الأزمات يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة مختلف السيناريوهات، بما يحافظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات بكفاءة وثقة.

الرئيس السيسي محاكاة دورية للأزمات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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