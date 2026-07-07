حزب المصريين: رسائل الرئيس السيسي تؤكد جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «المصريين»، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استعراض امكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات، تعكس بوضوح حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وتعبر عن رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز الجاهزية والاستعداد الدائم لمواجهة مختلف التحديات والظروف الطارئة.

وقال «أبو العطا»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تأكيد الرئيس السيسي أن القيادة الاستراتيجية للدولة تعزز التنسيق والجاهزية بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويؤكد أن الدولة المصرية لا تتحرك بردود الأفعال، وإنما تعتمد على التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر وفق أسس علمية ومؤسسية حديثة.

وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن تأكيد الرئيس السيسي امتلاك الدولة القدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة، يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية، وتحديث مؤسساتها، ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية، بما يجعلها أكثر قدرة على الحفاظ على الأمن القومي، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين حتى في أصعب الظروف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس السيسي بشأن أن مفهوم الدولة لا يقتصر على توفير متطلبات الحياة المعيشية اليومية، وإنما يمتد ليشمل حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن وضمان استقرار مؤسسات الدولة، يحمل رسالة بالغة الأهمية، تؤكد أن بناء الدول الحديثة يرتكز على امتلاك أدوات القوة الشاملة والقدرة على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية.

وأشار إلى أن استعراض المعدات والمنظومات المختلفة التي تمتلكها الدولة ليس بهدف الاستعراض، وإنما يعكس إمكانات حقيقية ومتطورة جرى إعدادها وتجهيزها لخدمة المواطن وحماية الدولة في أوقات الأزمات والكوارث والطوارئ، مؤكدًا أن امتلاك هذه القدرات يمثل أحد أهم عناصر قوة الدولة المصرية في مواجهة أي تحديات محتملة.

وثمّن المستشار حسين أبو العطا تأكيد الرئيس السيسي أن محاكاة الأزمات تسهم في رفع كفاءة أجهزة الدولة، موضحًا أن التدريبات العملية والسيناريوهات الافتراضية أصبحت من أهم أدوات الإدارة الحديثة، لما لها من دور في اختبار الجاهزية، وتعزيز سرعة الاستجابة، وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما تشهده الدولة المصرية من تطوير مستمر لمنظومة إدارة الأزمات يعكس حرص القيادة السياسية على بناء مؤسسات قوية وقادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات، سواء كانت أزمات طبيعية أو اقتصادية أو صحية أو أمنية، بما يحافظ على استقرار الدولة ويصون مقدراتها.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن مصر تمتلك اليوم مؤسسات وطنية قوية، وإرادة سياسية واعية، ورؤية استراتيجية واضحة، وهو ما جعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار، مشددًا على أن الاستثمار في بناء الإنسان وتطوير مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها سيظل الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة التنمية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.