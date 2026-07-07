برلمانية المؤتمر بالشيوخ: رسائل الرئيس السيسي ترسخ مفهوم الدولة القادرة على حماية التنمية ومواجهة التحديات

أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي لقدرات الدولة في إدارة الأزمات والكوارث يعكس رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ مفهوم الدولة القوية التي تمتلك مؤسسات قادرة على حماية التنمية والحفاظ على الأمن القومي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأوضح غنيم أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على التخطيط العلمي وإدارة المخاطر، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الأزمات، مؤكدًا أن هذا النهج أصبح أحد أهم عوامل قوة الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات.

وأشار إلى أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الدولة، ويعكس حجم الاهتمام بتوفير أحدث وسائل القيادة والسيطرة والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المواقف الطارئة وحماية المواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ أن الحفاظ على مكتسبات التنمية يتطلب مؤسسات تمتلك القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة احترافية، وهو ما أكدته رسائل الرئيس التي ركزت على الاستعداد الدائم وعدم انتظار وقوع الأزمات قبل التحرك لمواجهتها.

الدولة المصرية تمتلك نموذجًا متطورًا في بناء المؤسسات وإدارة الأزمات

وأكد غنيم، على أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك نموذجًا متطورًا في بناء المؤسسات وإدارة الأزمات، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس علمية ومؤسسية راسخة.