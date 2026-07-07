قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تنزع
بعد تكرار ظهور الثعابين في المحافظات.. رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين| تفاصيل
القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة
شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء.. اعرف السبب
تراجع الذهب 50 جنيهًا محليًا.. خبير يكشف أسباب الانخفاض
رويترز: ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» معرضة لخطر الانفجار
زيلينسكي يدعو دول الناتو لتعزيز الإنتاج الدفاعي وبناء نظام أوروبي مضاد للصواريخ الباليستية
مليار جنيه وحلم تاريخي.. مصر تتحدى ميسي والأرجنتين في ليلة المجد
الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية: انتظام امتحان التفسير دون شكاوى
حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن
عبد المنعم إمام لـ صدى البلد: نحتاج إلى استجوابات أكثر ومراجعة شاملة لقانون المعاشات
بسبب الحرب الإيرانية.. دعوى لإلغاء قرار فصل طالبة بطب أسنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية المؤتمر بالشيوخ: رسائل الرئيس السيسي ترسخ مفهوم الدولة القادرة على حماية التنمية ومواجهة التحديات

السعيد غنيم
السعيد غنيم
ماجدة بدوى

أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي لقدرات الدولة في إدارة الأزمات والكوارث يعكس رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ مفهوم الدولة القوية التي تمتلك مؤسسات قادرة على حماية التنمية والحفاظ على الأمن القومي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأوضح غنيم أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على التخطيط العلمي وإدارة المخاطر، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الأزمات، مؤكدًا أن هذا النهج أصبح أحد أهم عوامل قوة الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات.

وأشار إلى أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الدولة، ويعكس حجم الاهتمام بتوفير أحدث وسائل القيادة والسيطرة والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المواقف الطارئة وحماية المواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ أن الحفاظ على مكتسبات التنمية يتطلب مؤسسات تمتلك القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة احترافية، وهو ما أكدته رسائل الرئيس التي ركزت على الاستعداد الدائم وعدم انتظار وقوع الأزمات قبل التحرك لمواجهتها.

الدولة المصرية  تمتلك نموذجًا متطورًا في بناء المؤسسات وإدارة الأزمات

وأكد غنيم، على أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك نموذجًا متطورًا في بناء المؤسسات وإدارة الأزمات، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس علمية ومؤسسية راسخة.

السعيد غنيم مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

مباراة مصر والأرجنتين

شاهد مجاناً.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الدواجن

نزلت تاني.. أسعار الدواجن تغازل المواطنين اليوم الثلاثاء بتراجع جديد

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

منتخب مصر

كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

ترشيحاتنا

حريق محل في باكوس

دون إصابات.. حريق هائل داخل محل تجاري بمنطقة باكوس في الإسكندرية

الفقيد

أزمة قلبية تُنهي حياة طبيب داخل مستشفى الهلال بسوهاج

النباتات

أثارت ذعر المواطنين.. انتشار أشجار يُشتبه في سميتها بالإسماعيلية

بالصور

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود
أكلات سريعة للموظفات في أقل من 30 دقيقة.. 10 وصفات شهية توفر الوقت والمجهود

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح

كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة
كيف تحمي أطفالك أثناء مشاهدة المباراة؟ نصائح لتجنب السهر والإفراط في الوجبات السريعة

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي
متى تضيفين الملح؟ خطأ بسيط قد يفسد طعم المحشي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد