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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: رسائل الرئيس السيسي من القيادة الاستراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة في إدارة الأزمات

النائب ميشيل الجمل
النائب ميشيل الجمل
حسن رضوان

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة واستعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، حملت دلالات مهمة تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، وترسيخ مفهوم الدولة القادرة على حماية مواطنيها في كل الظروف.


وقال الجمل، إن الرئيس السيسي بعث برسالة واضحة مفادها أن بناء الدولة الحديثة لا يقتصر على تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وإنما يشمل أيضًا بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث، تعتمد على التخطيط المسبق، والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الاستعداد والاستجابة لأي طارئ، مضيفا أن افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يمثل نقلة نوعية في تطوير آليات إدارة الأزمات، من خلال إيجاد كيان متخصص يتولى التنسيق بين أجهزة الدولة والمحافظات المختلفة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الموارد والإمكانات، وتقليل آثار الأزمات على المواطنين.

أهمية الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز الرسائل التي أكد عليها الرئيس السيسي أهمية الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي، عبر توقع الأزمات المحتملة، وإجراء تدريبات ومحاكاة دورية لقياس جاهزية أجهزة الدولة، وهو ما يعكس تبني الدولة لأحدث النظم العالمية في إدارة المخاطر والكوارث.

وأوضح الجمل، أن الرئيس أولى اهتمامًا كبيرًا برفع وعي المواطنين، مؤكدًا أن مواجهة الأزمات ليست مسؤولية أجهزة الدولة وحدها، بل تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، من خلال المدارس والجامعات ودور العبادة ووسائل الإعلام، لنشر ثقافة التعامل الصحيح مع الأزمات، بما يسهم في تقليل الخسائر وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

القيادة الاستراتيجية تعكس رؤية استباقية لإدارة الكوارث

ولفت النائب إلى أن استعراض جانب من الإمكانات والمعدات المتطورة التي تمتلكها الدولة في مجالات الحماية المدنية، والبحث والإنقاذ، والإخلاء الطبي، ومواجهة الكوارث الطبيعية والصحية والإرهابية، يؤكد حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية لتعزيز منظومة الأمن القومي الشامل وحماية المواطنين.

تنسيق جهود مؤسسات الدولة في التعامل مع مختلف التحديات

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي خلال الفعالية عكست حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز التكامل بين مختلف أجهزة الدولة، ورفع كفاءة الأداء في مواجهة التحديات، بما يرسخ ثقة المواطنين في قدرة الدولة المصرية على حماية مقدراتها والتعامل بكفاءة مع مختلف الأزمات والظروف الاستثنائية.

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