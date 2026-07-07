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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يوجّه رسالة قوية قبل مباراة الأرجنتين: مش بنبص لأسامي وإحنا مش قليلين ككرة عربية وأفريقية

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة قوية وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "تحياتي لكل الشعب المصري والوطن العربي كله ولأفريقيا اللي إحنا منهم وبشكر كل من يدعم منتخب مصر والمغرب".

وأضاف: "مباراة مهمة جدًا، والمباريات مهمة عندنا من أول لقاء كان ضد بلجيكا، وأهمية كل مباراة هي اللي بتوصلنا للهدف الثاني".

وأكمل: "هدفنا نرضي جماهيرنا وناخد بالأسباب، والأسباب بتاعتنا إننا بنحترم المنافس وندرسه كويس ونختار الطريقة المناسبة".

وتابع: "رغم ضيق الوقت بنقرأ المباراة بشكل جيد ونكثف من الأمر والطريقة الفنية، وزي ما بنحترم المنافس إحنا لينا أسلوب ونفرض شكلنا وطريقتنا".

وأتم: "هنعمل اللي علينا ومش ببص لأسامي بحترم المنافس، كل التقدير لهم لكن احنا مش قليليين ككرة عربية وأفريقية محتاجين الثقة وحتى لو في نتيجة سلبية لكن مهم يكون في تطور الناس تحس بيه وإن كرة القدم العربية والأفريقية متكونش قليلة بالنسبة لأوروبا".

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 ببطولة كأس العالم، على ملعب "مرسيدس بنز".

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لمنتخب مصر منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم

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