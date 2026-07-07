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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مفاجآت حسام حسن تضرب حسابات الأرجنتين.. والإعلام الأرجنتيني يحذر من منتخب مصر قبل المواجهة

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد العيسوي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية مساء الثلاثاء نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل الكثير من التحديات والطموحات للفراعنة أمام أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على الملامح النهائية للتشكيل الذي سيخوض به اللقاء، مع وجود بعض المفاجآت الفنية التي تهدف إلى الحد من خطورة المنتخب الأرجنتيني، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة يتقدمهم ليونيل ميسي.

 

يدرك حسام حسن طبيعة أسلوب لعب المنتخب الأرجنتيني، الذي يعتمد بصورة كبيرة على الاختراق من العمق وصناعة الفرص عبر التحركات الذكية لليونيل ميسي بين الخطوط، وهو ما دفع المدير الفني للفراعنة إلى تجهيز خطة تعتمد على الكثافة العددية في وسط الملعب.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب المصري بثلاثي الوسط المكون من مهند لاشين، ومروان عطية، وإمام عاشور، من أجل تضييق المساحات أمام لاعبي الأرجنتين، وحرمانهم من بناء الهجمات بسهولة، مع منح لاعبي الوسط أدوارًا دفاعية وهجومية في الوقت نفسه.

كما يسعى الجهاز الفني إلى فرض رقابة قوية على ميسي وتقليل المساحات التي يتحرك فيها، مع الاعتماد على التحولات السريعة واستغلال سرعة محمد صلاح في الهجمات المرتدة.
 

مفاجآت في تشكيل الفراعنة

وشهدت اختيارات حسام حسن بعض المفاجآت، يأتي أبرزها الاتجاه إلى الإبقاء على عمر مرموش على مقاعد البدلاء، رغم قيمته الفنية الكبيرة، مع الدفع بهيثم حسن أساسيًا بعد المستوى اللافت الذي قدمه خلال مواجهة أستراليا في دور الـ32.

كما استقر الجهاز الفني على مشاركة حمدي فتحي في قلب الدفاع إلى جانب ياسر إبراهيم، للاستفادة من قوته البدنية وخبراته في التعامل مع الكرات الهوائية والالتحامات المباشرة.

وبحسب الاستقرار الأخير للجهاز الفني، فمن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور – مهند لاشين – مروان عطية.

خط الهجوم: زيكو – محمد صلاح – هيثم حسن.

كلارين: مصر ليست مجرد صلاح

في المقابل، لم يخف الإعلام الأرجنتيني احترامه لما يقدمه المنتخب المصري خلال النسخة الحالية من كأس العالم، حيث نشر موقع "كلارين" تقريرًا مطولًا حذر خلاله منتخب الأرجنتين من الاستهانة بالفراعنة.

وأكد التقرير أن منتخب مصر يمتلك شخصية مختلفة عن كثير من المنتخبات التي تعتمد فقط على الدفاع والهجمات المرتدة، موضحًا أن الفريق المصري أصبح أكثر قدرة على الاحتفاظ بالكرة وبناء الهجمات المنظمة، مع استغلال السرعات الكبيرة لمحمد صلاح وعمر مرموش في المساحات.

وأشار التقرير إلى أن نتائج مصر في البطولة أثبتت تطورًا واضحًا في الأداء كلما ارتفعت نسبة استحواذ الفريق على الكرة، حيث بلغت نسبة الاستحواذ 38.1% أمام بلجيكا، ثم ارتفعت إلى أكثر من 50% في المباريات التالية أمام نيوزيلندا وإيران وأستراليا، وهو ما يعكس قدرة المنتخب على فرض أسلوبه عندما يمتلك الكرة.

أرقام تكشف قوة الفراعنة هجوميًا

ورصد التقرير مجموعة من الإحصائيات التي تؤكد خطورة المنتخب المصري على المستوى الهجومي، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في تنفيذ عدد كبير من الاختراقات الدفاعية خلال مبارياته الأربع في البطولة.

وأوضح أن الفراعنة سجلوا 78 اختراقًا أمام بلجيكا، و110 أمام نيوزيلندا، و97 أمام إيران، و113 أمام أستراليا، وهي أرقام تعكس قدرة اللاعبين على الوصول إلى مرمى المنافس بطرق متنوعة، سواء عبر التمريرات البينية أو التحركات دون كرة أو الاختراق من العمق.

كما أبرز التقرير الفاعلية الهجومية للمنتخب المصري، بعدما سدد لاعبوه 14 كرة على مرمى بلجيكا، و19 أمام نيوزيلندا، و15 أمام إيران، و14 أمام أستراليا، إلى جانب نجاحهم في استعادة الكرة بشكل سريع بعد فقدانها، وهو ما يمنح الفريق القدرة على تنفيذ هجمات مرتدة خطيرة.

إمام عاشور يحظى بإشادة خاصة

ولم يقتصر الإشادة على محمد صلاح فقط، بل خصص "كلارين" مساحة كبيرة للحديث عن إمام عاشور، معتبرًا أنه أحد أبرز مفاتيح اللعب في المنتخب المصري خلال البطولة.

ووصف التقرير عاشور بأنه اللاعب المكمل لدور محمد صلاح في المنظومة الهجومية، بفضل تحركاته المستمرة بين الخطوط، وقدرته على اقتحام المساحات والتسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى مساهماته التهديفية بعدما سجل أمام بلجيكا وأستراليا.

كما أوضح التقرير أن نجاح الأرجنتين في تعطيل تمريرات مهند لاشين ومروان عطية، ومنع صلاح من استلام الكرة في المساحات بين الظهير وقلب الدفاع، سيكون من أهم مفاتيح الفوز بالنسبة لمنتخب التانجو، وهو ما قد يدفع المدرب ليونيل سكالوني إلى تعزيز وسط ملعبه بلاعب إضافي.

مواجهة تنتظرها الجماهير

وتقام المباراة بين منتخب مصر والأرجنتين في السابعة مساء الثلاثاء على ملعب أتالانتا بولاية جورجيا الأمريكية، وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة يتطلع خلالها الفراعنة إلى مواصلة مشوارهم التاريخي في كأس العالم 2026.

وبين خطة حسام حسن التي تعتمد على الانضباط التكتيكي وإغلاق المساحات، واحترام الإعلام الأرجنتيني لما يقدمه المنتخب المصري، تبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة إلى تحقيق إنجاز جديد وإقصاء أحد أقوى منتخبات العالم من البطولة.

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