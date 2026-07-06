ترامب: إذا فازت بلجيكا على أمريكا سنقول إنها نتيجة مزورة مثل انتخابات 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين إنه إذا فاز منتخب بلجيكا على المنتخب الأمريكي في مواجهة دور الـ16 في كأس العالم سنقول إنها نتيجة مزورة مثل الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2020.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "ستكون مباراة الليلة رائعة، وسيكون لدينا فريق كامل، وكذلك بلجيكا، وإذا فازوا علينا، فأقول إن المباراة كانت مزورة، تمامًا كما زُورت انتخابات عام 2020."

وقد ادعى ترامب مرارًا وتكرارًا، زورًا، فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي فعالية منفصلة عُقدت يوم الاثنين مع وزير الخارجية التشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقرار الفيفا إلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي بالوجون وقال إن القرار الأولي كان "سيئًا"، وإن الفيفا لا ينبغي لها مراجعة اللقطات ببطء شديد.

وقال مازحًا: "ربما نثير هذا الموضوع في حلف الناتو غدًا عندما نكون هناك مع البلجيكيين وبقية المنتخبات"، في إشارة إلى القمة المرتقبة في تركيا.

وأضاف: "لكنني آمل فقط أن تُقام المباراة،سيكون الجميع بكامل قوتهم، والفائز هو الفائز، وإذا كان المنتخب البلجيكي، فلديهم فريق جيد جداً، كما تعلمون، سيتأهلون، ويمكنهم القول إنهم هزموا الولايات المتحدة بكامل قوتها على أرضها."