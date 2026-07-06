ترامب يدافع عن بالوجون: البطاقة الحمراء لم تكن حتى مخالفة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، بعد الجدل المثار حول البطاقة الحمراء التي حصل عليها في كأس العالم 2026.

وقال ترامب: "شاهدت اللعبة، وأنا شخص يحب الرياضة. لم تكن مخالفة، ولم تكن حتى احتكاكًا غير قانوني، بل كان مجرد التحام بين رياضيين كبيرين".

وأضاف: "الحكم اتخذ قرارًا لم يصدقه أحد"، مشيرًا إلى أن بالوجون يُعد أحد أبرز لاعبي المنتخب الأمريكي.

وتابع ترامب: "إنه أفضل لاعب لدينا أو أحد أفضل لاعبينا، ثم منحه الحكم بطاقة حمراء. لم أكن أعرف ماذا يعني ذلك".