تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين.. صلاح يقود الهجوم وإمام عاشور في الوسط

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الأرجنتين، في المباراة المرتقبة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب مصر على تشكيل متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والسرعة في التحولات الهجومية، بقيادة النجم محمد صلاح، مع وجود إمام عاشور في خط الوسط لدعم الشقين الدفاعي والهجومي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم حافظ، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: هيثم حسن، زيكو، محمد صلاح.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق إنجاز تاريخي؛ بالتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعالمية.