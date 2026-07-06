وزير الشباب والرياضة: نتائج منتخب مصر أسكتت المشككين.. ونستعد لإطلاق مشروع وطني وشراكات جديدة لتطوير كرة القدم

أكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن النتائج التي حققها المنتخب المصري خلال البطولة الحالية أسكتت جميع المشككين في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، مشددًا على ضرورة استمرار دعم المنتخب الوطني بعيدًا عن أي انتقادات قد تؤثر على مسيرته.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي عبر برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة Modern MTI، إن ما تحقق منذ دور الـ32 وحتى الآن يعكس نجاح الجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي للمنتخب، مضيفًا: "حتى لو كانت هناك بعض الملاحظات، فإن الواجب الآن هو دعم المنتخب الوطني".

وأشار إلى أن الكرة المصرية تحتاج إلى إنتاج أجيال جديدة من اللاعبين، مؤكدًا أن وجود نماذج بحجم محمد صلاح وعمر مرموش يجب ألا يقتصر على لاعب أو اثنين، بل ينبغي أن يتكرر باستمرار، لافتًا إلى أن المنتخب بدأ يشهد بروز عناصر واعدة مثل هيثم حسن وحمزة عبد الكريم، وهو ما اعتبره نتيجة طبيعية للاستقرار والخصوصية داخل المعسكر، مشيدًا بالدور الذي يقوم به إبراهيم حسن.

إنجازات الكابتن حسن شحاتة

وأضاف أن تاريخ الكرة المصرية يؤكد أن أبرز الإنجازات تحققت على يد مدربين وطنيين، مستشهدًا بقيادة الكابتن محمود الجوهري للتأهل إلى كأس العالم 1990، ثم إنجازات الكابتن حسن شحاتة بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، مؤكدًا أن النجاحات الحالية يجب استثمارها لتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المزيد من المواهب.