أخبار التكنولوجيا .. سوار ذكي بدون شاشة وبسعر صدمة .. تعرف على Rogbid Loop Air وبمواصفات احترافية.. هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



سوار ذكي بدون شاشة وبسعر صدمة! تعرف على Rogbid Loop Air



أطلقت شركة Rogbid سوار اللياقة البدنية Loop Air، وهو سوار بدون شاشة موجه للمستخدمين الذين يرغبون في تتبع مقاييسهم الصحية اليومية دون تشتيت انتباههم بشاشة الساعة الذكية التقليدية

سوار اللياقة البدنية Rogbid Loop Air بدون شاشة



صُمم هذا الجهاز القابل للارتداء بإطار من سبائك الألومنيوم والبولي كربونات، ويزن 23 غرامًا ويبلغ سمكه 8.8 ملم. ولأنه لا يحتوي على شاشة، فإن التفاعل معه محدود للغاية. يعتمد السوار على ضوء مؤشر صغير ومحركات اهتزازية لإشعار المستخدمين بالمكالمات والرسائل والتنبيهات الواردة.

بمواصفات احترافية.. هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

يبدو أن هواوي تستعد لإطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي الجديدة في وقت لاحق من هذا العام. ورغم أن الشركة لم تؤكد أي تفاصيل بعد، إلا أن تسريباً جديداً يشير إلى أن هواتفها القابلة للطي القادمة قد تُقدم تحسينات كبيرة في الأداء والكاميرات وسعة البطارية.

رغم الإعلان عنها منذ أشهر.. جوجل تؤجل 3 ميزات جديدة فما القصة؟

غالباً ما يكون عالم التكنولوجيا مليئاً بالتشويق، حيث تعرض شركات مثل جوجل ميزات جديدة ومثيرة، ثم تتركنا في ترقبٍ شديدٍ لإصدارها الرسمي. إليك ثلاثاً من هذه الميزات التي عُرضت بشكلٍ مُغرٍ، لكنها لا تزال بعيدة المنال.

تشمل هذه الميزات:

بسعر مفاجأة فيفو تكشف عن هاتفها vivo Y500

كشفت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo Y500. وبينما سبق للشركة أن طرحت طرازات من سلسلة Y500، مثل Y500 وY500i وY500s وY500 Pro، ومن أبرز مميزاته بطاريته الضخمة بسعة 8100 مللي أمبير، وهي الأكبر على الإطلاق في هواتف فيفو الذكية التي تُطرح خارج الصين.

يحول صورك إلى مقاطع فيديو احترافية.. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

يواصل هاتف Honor 600 تطوير سلفه بثبات. فشاشة OLED أكثر سطوعًا، وبطارية أكبر، ومعالج أسرع، بالإضافة إلى شهادة IP69K الجديدة، تجعل منه ترقية ناجحة. أما بعض العيوب الطفيفة، مثل عدم وجود شبكة Wi-Fi بتردد 6 جيجاهرتز، والشحن اللاسلكي

من الناحية البصرية، يستند هاتف Honor 600 بوضوح إلى تصميم iPhone الحالي، وهذا لا يعني أنه أقل جودة بأي حال من الأحوال. فهو يتميز بجودة تصنيع عالية