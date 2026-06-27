فيفو تكشف عن Vivo X Fold 6.. بطارية عملاقة وكاميرا 200 ميجابكسل

أعلنت شركة فيفو، عن إطلاق هاتفها الجديد Vivo X Fold 6، ليشكل محطة بارزة في سلسلة هواتفها القابلة للطي، إذ يعد أول هاتف قابل للطي من الشركة يعتمد على معالج ميدياتك بدلا من معالجات Snapdragon، كما يأتي الهاتف بأكبر بطارية قدمتها فيفو في هاتف قابل للطي، وأول نظام كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ضمن هذه الفئة.

مواصفات Vivo X Fold 6

يتميز هاتف فيفو القابل للطي Vivo X Fold 6، بشاشة داخلية قابلة للطي من نوع AMOLED بقياس 8.02 بوصة، بدقة 2504 × 2312 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز بتقنية LTPO، مع سطوع يصل إلى 5000 شمعة، وحماية بزجاج UTG.

أما الشاشة الخارجية فتأتي بقياس 6.51 بوصة، وبدقة 2528 × 1120 بكسل، مع معدل تحديث LTPO من 1 إلى 120 هرتز وسطوع يصل أيضا إلى 5000 شمعة، بالإضافة إلى الجيل الثاني من زجاج Armour Glass، وتضم كل من الشاشتين كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

يأتي هاتف Vivo X Fold 6، بمنظومة تصوير خلفية مميزة تضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من سامسونج مع مثبت بصري (OIS)، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب للتقريب بدقة 50 ميجابكسل من سوني مع تقنية VCS ودعم التثبيت البصري.

كما تدعم الكاميرات ملحق Vivo Zeiss Teleconverter G2 لتعزيز قدرات التصوير.

هاتف Vivo X Fold 6

يتم تشغيل Vivo X Fold 6، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9500 Super Edition، إلى جانب شريحة Vivo V3+ المخصصة لمعالجة الصور، مع ذاكرة LPDDR5X Ultra وتخزين UFS 4.1.

ويضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة تعتمد تقنية البطاريات شبه الصلبة من الجيل الثالث، مع دعم شحن سلكي بقدرة 80 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 40 وات وشحن عكسي بقدرة 5 وات.

ويعمل الجهاز بواجهة فيفو OriginOS 6 Fold المبنية على نظام Android 16، ويشمل الهاتف مجموعة من المزايا الأخرى، منها دعم مقاومة الماء والغبار بمعياري IP58 وIP59، ودعم اتصال Wi-Fi 7 والاتصال قريب المدي NFC، ومنفذ USB 3.2 Gen 1، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء IR Blaster، وسماعات ستيريو ومحرك اهتزاز خطي X-axis، ومستشعر بصمة جانبي.

ويبلغ سمك الهاتف بين 4.4 و4.8 ملم عند فتحه، وبين 9.4 و9.9 ملم عند طيه، بينما يتراوح وزنه بين 228 و235 جراما بحسب الإصدار.

Vivo X Fold 6

سعر Vivo X Fold 6

يتوافر هاتف Vivo X Fold 6 للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 1175 دولارا للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 12 + 512 جيجابايت نحو 1320 دولارا.

أما الطراز بسعة 16 + 512 جيجابايت يبلغ سعره نحو 1470 دولارا، فيما تباع نسخة 16 + 1 تيرابايت بحوالي 1615 دولارا، ويبلغ سعر إصدار Black Gold بسعة 16 + 1 تيرابايت حوالي 1660 دولارا