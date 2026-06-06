قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الحبة الكاملة | تفاصيل
تحسين أجور العاملين بالإسعاف..الرئيس السيسي يوجه بمواصلة رفع كفاءة الخدمات الصحية
حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات.. اتحاد منتجى الدواجن يكشف مفاجأة صادمة
بعد واقعة الطبيب المزيف.. خطوات بسيطة لحماية نفسك من النصابين
انخفاضات تتجاوز 150 جنيهًا.. تراجع غير مسبوق في أسعار الأسماك بالسوق
المجلس القومي للطفولة يُحبط محاولتي زواج لطفلتين بالفيوم والدقهلية
مواطنة تشتكي لرئيس الوزراء من مخلفات الحفر بالسيدة عائشة..ومدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من التطوير
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية
وزير البترول: التوسع بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتطوير قطاع التعدين والمعادن
ننشر تفاصيل“إعلان القاهرة” للتعاون الدولي في التعليم تحت شعار "المهارات التي تصنع المستقبل"
بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر
في ختام منتدى التعليم التقني| عبد اللطيف:"إعلان القاهرة"محطة سياسية واستراتيجية مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر اقتصادي.. فيفو تطلق جوال Vivo V70 Lite بميزة تجذب الكثيرين

Vivo V70 Lite
Vivo V70 Lite
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة فيفو Vivo، بهدوء هاتفها الجديد Vivo V70 Lite في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح العضو الرابع ضمن سلسلة V70 المتنامية، حيث ظهر الهاتف مباشرة في الأسواق للبيع.

مواصفات Vivo V70 Lite

يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo V70 Lite، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.77 بوصة بدقة FHD+ تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة. 

وفي أعلى الشاشة توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل داخل ثقب مدمج، إلى جانب مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة بتقنية بصمة بصرية.

في الخلف، يضم الهاتف إعداد كاميرا مزدوجة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX882 بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 وات، وهي واحدة من أبرز نقاط القوة في الجهاز، ويعمل الهاتف بواجهة OriginOS 6 المبنية على نظام Android 16 مباشرة من الصندوق.

Vivo V70 Lite

يعمل هاتف Vivo V70 Lite، بواسطة معالج Dimensity 7400 Turbo، وهو ترقية طفيفة مقارنة بمعالج Dimensity 7360 الموجود في الإصدار السابق V60 Lite، حيث ارتفعت سرعة الأنوية الرئيسية إلى 2.6 جيجاهرتز بدلا من 2.5 جيجاهرتز، وهو فارق محدود من حيث الأداء الفعلي.

ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، مع خيارات تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Vivo V70 Lite

يعد إصدار Lite الخيار الاقتصادي ضمن عائلة V70، بينما تأتي النسخ الأعلى مثل V70 وV70 Elite بمواصفات أقوى تشمل شاشات OLED بدقة 1.5K، ومعالجات Snapdragon، وذاكرة LPDDR5X، وتخزين UFS 4.1، إضافة إلى مقاومة ماء وغبار بمعايير IP68/69 وكاميرات بيريسكوب للتقريب البصري.

أما إصدار V70 FE فيعتبر الأكثر فخامة، حيث يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وبطارية أكبر بسعة 7000 مللي أمبير.

سعر Vivo V70 Lite

يتوفر هاتف Vivo V70 Lite في الإمارات باللونين الأسود والذهبي، بسعر يبدأ من 1099 درهم إماراتي (نحو 299 دولارا)، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت.

vivo V70 Lite فيفو مواصفات Vivo V70 Lite الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

يورتشيتش

لن أنسى الأسود.. يوريشتش يودع بيراميدز برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| جدل برلماني بشأن التحول للدعم النقدي.. ومطالب بخطة واضحة قبل التطبيق

مجلس النواب

برلماني: توسيع دور المؤسسات الدولية في دعم الاقتصادات الناشئة يدعم خطط الإصلاح

أمانة الجيزة بحزب حماة الوطن تعقد ندوة تثقيفية

“محاسب اليوم.. قائد اقتصاد الغد” في ندوة أمانة الجيزة بحزب حماة الوطن

بالصور

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

لوك لافت.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بقوة 1001 حصان.. أودي تعود إلى عالم السوبركار بسيارة نوفولاري الهجينة

أودي نوفولاري
أودي نوفولاري
أودي نوفولاري

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد