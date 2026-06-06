بسعر اقتصادي.. فيفو تطلق جوال Vivo V70 Lite بميزة تجذب الكثيرين

أطلقت شركة فيفو Vivo، بهدوء هاتفها الجديد Vivo V70 Lite في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح العضو الرابع ضمن سلسلة V70 المتنامية، حيث ظهر الهاتف مباشرة في الأسواق للبيع.

مواصفات Vivo V70 Lite

يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo V70 Lite، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.77 بوصة بدقة FHD+ تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة.

وفي أعلى الشاشة توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل داخل ثقب مدمج، إلى جانب مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة بتقنية بصمة بصرية.

في الخلف، يضم الهاتف إعداد كاميرا مزدوجة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony IMX882 بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 وات، وهي واحدة من أبرز نقاط القوة في الجهاز، ويعمل الهاتف بواجهة OriginOS 6 المبنية على نظام Android 16 مباشرة من الصندوق.

Vivo V70 Lite

يعمل هاتف Vivo V70 Lite، بواسطة معالج Dimensity 7400 Turbo، وهو ترقية طفيفة مقارنة بمعالج Dimensity 7360 الموجود في الإصدار السابق V60 Lite، حيث ارتفعت سرعة الأنوية الرئيسية إلى 2.6 جيجاهرتز بدلا من 2.5 جيجاهرتز، وهو فارق محدود من حيث الأداء الفعلي.

ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، مع خيارات تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Vivo V70 Lite

يعد إصدار Lite الخيار الاقتصادي ضمن عائلة V70، بينما تأتي النسخ الأعلى مثل V70 وV70 Elite بمواصفات أقوى تشمل شاشات OLED بدقة 1.5K، ومعالجات Snapdragon، وذاكرة LPDDR5X، وتخزين UFS 4.1، إضافة إلى مقاومة ماء وغبار بمعايير IP68/69 وكاميرات بيريسكوب للتقريب البصري.

أما إصدار V70 FE فيعتبر الأكثر فخامة، حيث يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وبطارية أكبر بسعة 7000 مللي أمبير.

سعر Vivo V70 Lite

يتوفر هاتف Vivo V70 Lite في الإمارات باللونين الأسود والذهبي، بسعر يبدأ من 1099 درهم إماراتي (نحو 299 دولارا)، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت.