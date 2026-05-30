بطارية تدوم حتى 55 ساعة.. فيفو تطلق سماعات Vivo TWS 5e الاقتصادية

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن إطلاق سماعاتها اللاسلكية الاقتصادية الجديدة Vivo TWS 5e في السوق الصينية، وذلك بالتزامن مع الكشف عن سلسلة هواتف Vivo S60 Series.

وتأتي سماعات فيفو الجديدة مع ترقيات ملحوظة في تقنيات إلغاء الضوضاء وعمر البطارية مقارنة بالجيل السابق Vivo TWS 3e.

تحسينات بارزة في إلغاء الضوضاء والاتصال

تركز فيفو هذا العام على تعزيز تجربة الاستماع من خلال دعم تقنية إلغاء الضوضاء النشط الهجين التكيفي ANC، بقدرة تصل إلى 55 ديسيبل، مقارنة بـ 30 ديسيبل فقط في سماعات Vivo TWS 3e، كما زودت السماعات بنظام خفض ضوضاء المكالمات المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر ميكروفونين.

وتدعم السماعات مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، من بينها البث الذكي AI Smart Broadcast، والاقتران الفوري عند فتح علبة الشحن، بالإضافة إلى الترجمة الفورية في الوقت الحقيقي.

مواصفات صوتية متقدمة

تعتمد سماعات فيفو Vivo TWS 3e على مشغلات ديناميكية بقياس 11 ملم، مع دعم ترميزات الصوت AAC وSBC وLC3.

كما توفر تقنية DeepX 3.0 لتحسين المؤثرات الصوتية المجسمة، إلى جانب دعم الصوت المكاني Spatial Audio، بهدف تقديم تجربة أكثر غنى وانغماسا أثناء مشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب أو الاستماع إلى الموسيقى.

اتصال أحدث وزمن استجابة منخفض

حصلت السماعات على ترقية في الاتصال اللاسلكي إلى Bluetooth 5.4 بدلا من Bluetooth 5.3 في الجيل السابق، مع دعم الاتصال بجهازين في الوقت نفسه ومدى لاسلكي يصل إلى 10 أمتار، كما تؤكد فيفو أن زمن الاستجابة ينخفض إلى 42 مللي ثانية، ما يجعلها مناسبة للألعاب والمحتوى التفاعلي.

بطارية تدوم حتى 55 ساعة

بحسب الشركة، توفر السماعات ما يصل إلى 13 ساعة من التشغيل المتواصل بشحنة واحدة، بينما ترفع علبة الشحن إجمالي زمن الاستخدام إلى 55 ساعة. ويتم الشحن عبر منفذ USB Type-C.

وتتوفر سماعات Vivo TWS 5e، للبيع حاليا في الصين بسعر 229 يوانا صينيا (نحو 32 دولارا أمريكيا)، مع خيارات لونية تشمل الأبيض والأسود والأزرق السماوي.