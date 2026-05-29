هاتف اقتصادي بمزايا رائدة.. فيفو تطلق Vivo T5 بمواصفات قوية وسعر معقول

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Vivo T5 (4G)، والذي يقدم مجموعة من المزايا التي تشاهد عادة في الهواتف الأعلى سعرا، أبرزها البطارية الضخمة، ومعدل التحديث المرتفع، ومعايير الحماية المتقدمة ولكن بسعر أرخص.

ويأتي هاتف Vivo T5، بشاشة كبيرة من نوع LCD بقياس 6.75 بوصة بدقة 1570×720 بكسل، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، إضافة إلى سطوع يصل إلى 1250 شمعة في وضع HBM.

ويعمل هاتف Vivo T5، بمعالج كوالكوم Snapdragon 6s Gen 2 4G، إلى جانب ذاكرة من نوع LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 تبلغ 256 جيجابايت، مع دعم ميزة توسيع الذاكرة العشوائية حتى 8 جيجابايت إضافية.

ويعد أبرز ما يميز Vivo T5 (4G) بطاريته الضخمة بسعة 7200 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ما يمنح الهاتف قدرة تشغيل طويلة تناسب الاستخدام المكثف.

كما زودت فيفو الهاتف بمعياري مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية، إلى جانب مستشعر بصمة جانبي للحماية.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6 بشكل افتراضي.

وفي قسم التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مدعومة بمستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

كما يدعم الجهاز شريحتي اتصال 4G، وتقنية Bluetooth 5.1، وWi-Fi مزدوج النطاق، ومنفذ USB Type-C، بالإضافة إلى منفذ الأشعة تحت الحمراء IR Blaster.

ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والذهبي، مع سماكة تبلغ 8.39 ملم للنسخة السوداء و8.49 ملم للنسخة الذهبية، فيما يصل وزن الجهاز إلى 219 جراما.

وطرحت فيفو الهاتف للبيع في المكسيك بسعر حوالي 335 دولارا، وذلك لنسخة 8 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.