ينافس آيفون.. إليك مواصفات أحدث هواتف فيفو Vivo X500

يبدو أن المسرب الموثوق "ديجيتال تشات ستيشن" قد سرب أحجام شاشات الأجهزة الأربعة المتوقع انضمامها إلى سلسلة هواتف أوبو فايند إكس 10 القادمة و كشف المسرب أيضاً عن أحجام شاشات سلسلة هواتف فيفو إكس 500.

أحجام شاشات سلسلة هواتف Vivo X500

يشير المنشور إلى أن سلسلة Vivo X500 ستتضمن ثلاثة خيارات لأحجام الشاشة، بما في ذلك شاشات بحجم 6.59 بوصة و 6.37 بوصة و 6.85 بوصة.

يبدو أن هاتف Vivo X500 القياسي سيأتي بشاشة قياس 6.59 بوصة. أما هاتف X500 Pro، فمن المحتمل أن يأتي بشاشة قياس 6.37 بوصة، حيث يُتوقع أن يُطرح كبديل لهاتف iPhone 18 Pro، الذي يُتوقع أيضاً أن يأتي بشاشة مماثلة في الحجم.

قد يأتي هاتف Vivo X500 Pro Max بشاشة قياس 6.85 بوصة. وتشير التقارير إلى أن هاتف Vivo X500 Ultra قد يُطرح في النصف الأول من عام 2027، وقد يأتي بنفس حجم شاشة X500 Pro Max.

زعمت منصة Digital Chat Station في منشور آخر على موقع Weibo أن النسخة ذات الشاشة الكبيرة فقط من سلسلة هواتف Vivo الرائدة من الجيل التالي بتقنية 2 نانومتر هي التي تختبر حاليًا كاميرا تقريب بصري بدقة 200 ميجابكسل بتقنية المنظار. بعبارة أخرى، قد يكون هاتف X500 Pro Max هو الوحيد الذي سيحتوي على هذه الكاميرا، بينما قد تأتي النسخ الأخرى بكاميرا تقريب بصري بدقة 50 ميجابكسل بتقنية المنظار.

ويزعم المصدر أيضاً أن الجهاز النموذجي مزود بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، تتميز بمستشعر كبير بحجم 1/1.28 بوصة وتقنية LOFIC لتحسين النطاق الديناميكي والتقاط الضوء. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن شركة Vivo تدرس إضافة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل إلى هذه السلسلة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث أن التشكيلة قد تضم جهازًا يُدعى Vivo X500e . مع ذلك، لا تزال التفاصيل التقنية لهذا الجهاز مجهولة، ومن غير الواضح ما إذا كان سيُطرح في السوق الصينية، حيث من المتوقع إطلاق التشكيلة في سبتمبر.