جيش الاحتلال ينذر سكان 5 قرى لبنانية بالإخلاء والانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني

أنذر جيش الاحتلال، سكان 5 قرى لبنانية بالإخلاء والانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيراً لسكان 3 قرى في جنوب لبنان وهي قرى ميفدون وشوكين وزبدين في النبطية.

وصباح يوم السبت، نفذ ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون، وبعد نصف ساعة شنّ طيران سلسلة غارات على دبين.

وشن جيش الاحتلال غارات جوية على عريض دبين وبلدتي دبين وبلاط، وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وأغار طيران حربي على دفعتين، على بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل.