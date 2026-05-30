رضا سليم يقترب من الرحيل النهائي عن الأهلي.. المغرب وقطر أبرز الوجهات

كشفت تقارير صحفية أن المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي والمعار حاليًا إلى الجيش الملكي المغربي، بات قريبًا من مغادرة القلعة الحمراء بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل توجه داخل إدارة النادي لحسم ملف اللاعب بالبيع أو التسويق الخارجي.

وأشارت التقارير إلى أن الأهلي لا يخطط لعودة اللاعب مرة أخرى، بعد انتهاء فترة إعارته، خاصة مع وجود قناعة فنية بعدم الحاجة إلى خدماته في الموسم الجديد، مقابل الانفتاح على العروض المقدمة له من أندية عربية وخليجية.

وتؤكد المصادر أن وجهة اللاعب المقبلة قد تكون أحد الدوريات العربية، حيث يبرز الدوري المغربي والدوري القطري كأقرب الخيارات المتاحة، في ظل اهتمام أندية من البلدين بضم اللاعب بشكل نهائي، بعد تألقه اللافت مع الجيش الملكي خلال فترة الإعارة.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة مجددًا، وفقًا للعروض التي ستصل إلى النادي.