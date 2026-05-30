بصاروخ أرض جو.. حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان

كشف حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، اليوم، عن نجاح عناصره في التصدي لطائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هرمز 450 - زيك" في أجواء بلدة زوطر الشرقيّة بصاروخ أرض جو.

وقال حزب الله في بيان، إنه "دفاعًا عن ​لبنان​ وشعبه، وردا على خرق العدوّ الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانية، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة فجر أمس الجمعة 29-05-2026 لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء بلدة زوطر الشرقيّة بصاروخ أرض جو".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارا إلى سكان سبع بلدات جنوب لبنان، إلى إخلائها قبل شنّ غارات على حزب الله.

وطالب جيش الاحتلال سكان بلدات ميفيدون، وشوكين، وزبدين، وأنصار، وزراعية، ومزرعة كوثرية الرز، ومشغرة، بالإخلاء والتوجه شمال نهر الزهراني، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.