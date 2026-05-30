قوات ألمانية تصل إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورات عسكرية واسعة النطاق

وصلت قوات ألمانية وآليات عسكرية إلى ليتوانيا للمشاركة في أول تمرين قتالي واسع النطاق تشارك فيه الكتيبة الألمانية المتمركزة في الدولة الواقعة على بحر البلطيق.

وأوضح الجيش الألماني، في بيان، أنه تم إرسال كتيبتين إضافيتين إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورات "درع الحرية".

وصرح متحدث باسم اللواء المدرع 45 التابع للجيش الألماني "البوندسفير" بأنه تم إرسال الكتيبتين عبر العبّارات والقطارات للمشاركة في مناورة "درع الحرية"، وتضمّ دبابات ليوبارد وناقلات جند مدرعة من طراز بوما

يشارك في التدريبات نحو 2900 جندي من بينهم 2300 من ألمانيا، إلى جانب نحو 800 مركبة عسكرية من 8 دول في حلف شمال الأطلسي ( ناتو) في منطقة التدريب العسكري في "أبرادى" في ليتوانيا.