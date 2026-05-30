فيفو تطلق سلسلة Vivo S60 ببطارية عملاقة وتقنيات تصوير مبتكرة

أعلنت شركة فيفو، عن إطلاق سلسلة Vivo S60 الجديدة في السوق الصينية، التي تضم هاتفي Vivo S60 وVivo S60 Vitality Edition، مع التركيز على البطاريات الكبيرة وتقنيات التصوير المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بطارية ضخمة وتقنيات تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ويتميز هاتفي فيفو Vivo S60، ببطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69، ومكبرات صوت ستيريو، ومنفذ الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة المنزلية.

يأتي هاتف Vivo S60 بشاشة مسطحة قياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، بينما يضم الهاتفان كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وفي الخلف، يحصل الإصدار القياسي على نظام تصوير ثلاثي يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريبا بصريا حتى 3 مرات.

أما إصدار Vitality Edition فيكتفي بكاميرتين خلفيتين، مع التخلي عن عدسة التقريب.

وركزت فيفو بشكل كبير على تجربة التصوير، حيث تدعم الهواتف تسجيل صور وفيديوهات Live بدقة 4K، بالإضافة إلى مجموعة من التأثيرات الجديدة مثل وضع "Cool White Portrait" وأدوات تعديل الألوان الحية، إلى جانب تأثير "Starlight Live" الذي يضيف لمسات بصرية متحركة للمناطق المضيئة في الصور ومقاطع الفيديو.

كما كشفت الشركة عن ميزة جديدة تحمل اسم 3D Spatial Visual Effects، والتي تتيح تحويل الصور الحية إلى صور ثلاثية الأبعاد يمكن مشاهدتها دون الحاجة إلى نظارات خاصة، عبر تأثيرات حركة تعتمد على إمالة الهاتف أو تحريكه.

ويعمل Vivo S60 بمعالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3 من كوالكوم، بينما يعتمد إصدار Vitality Edition على معالج Dimensity 7500 من ميدياتك.

وتبدأ أسعار السلسلة من نحو 428 دولارا لإصدار Vitality Edition، فيما يصل سعر النسخة الأعلى من Vivo S60 إلى نحو 648 دولارا، ولم تكشف فيفو حتى الآن عن خطط لطرح السلسلة في الأسواق العالمية.