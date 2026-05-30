تراجع الطماطم وزيادة كبيرة في سعر البامية.. أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار الخضروات الأساسية اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2026، تراجعات ملحوظة في الأسواق، على رأسها الطماطم والخيار والفلفل، بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة البيع والشراء خلال إجازة العيد، بينما ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والكوسة والفاصوليا الخضراء.

سعر الطماطم

وسجلت الطماطم أكبر تراجع بين الخضروات الأساسية بقيمة 3.33 جنيه للكيلو، يليها الخيار والطماطم والفلفل الحامي، في الوقت الذي شهدت فيه البامية أكبر زيادة سعرية خلال تعاملات اليوم.

وجاءت أسعار الخضروات اليوم كالتالي:

تراجع سعر الطماطم إلى 37.5 جنيه للكيلو بانخفاض 3.33 جنيه.

كما انخفض سعر الخيار الصوب إلى 22.84 جنيه للكيلو بتراجع 0.68 جنيه.

وهبط سعر الفلفل الحامي إلى 29.81 جنيه للكيلو بانخفاض 1.03 جنيه.

وسجل الفلفل الرومي 30.19 جنيه للكيلو بعد تراجع 0.53 جنيه.

كما انخفض سعر الملوخية إلى 27.35 جنيه للكيلو بتراجع 0.58 جنيه.

وتراجع سعر الجزر الأصفر إلى 15.01 جنيه للكيلو بانخفاض 1.67 جنيه.

ارتفاع أسعار الخضروات الأساسية

وعلى الجانب الآخر ارتفع سعر البطاطس إلى 14.61 جنيه للكيلو بزيادة 0.31 جنيه.

كما صعد سعر البصل إلى 13.39 جنيه للكيلو بزيادة 0.32 جنيه.

وارتفع سعر الكوسة ليسجل 24.68 جنيه للكيلو بزيادة 0.8 جنيه.

كما سجلت الفاصوليا الخضراء 34.51 جنيه للكيلو بعد ارتفاع 1.54 جنيه.

وصعد سعر الليمون البلدي إلى 36.68 جنيه للكيلو بزيادة 1.49 جنيه.

كما ارتفع سعر البامية إلى 78.89 جنيه للكيلو بزيادة كبيرة بلغت 7.4 جنيه.

وسجل الكرنب 32.73 جنيه للواحدة بعد زيادة 0.71 جنيه.

فيما ارتفع سعر القرنبيط إلى 26.88 جنيه للواحدة بزيادة 0.99 جنيه.

وتشهد الأسواق حالة من الهدوء النسبي خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مع استقرار نسبي في حركة التداول على الخضروات الأساسية، وسط تراجع الإقبال مقارنة بالأيام العادية بسبب استمرار الاعتماد على اللحوم والأضاحي داخل عدد كبير من الأسر المصرية.