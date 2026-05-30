طبيبة أسنان | هبة يحيى من السباحة في سن السادسة إلى بطولات عالمية

قالت الدكتورة هبة يحيى، طبيبة الأسنان والمحكمة الدولية في السباحة بالزعانف، إنها بدأت ممارسة السباحة في سن السادسة، إلى جانب لعب رياضات أخرى مثل التنس والاسكواش وكرة القدم الخماسية، قبل أن تقرر في سن 11 أو 12 عامًا التخصص في السباحة بعد شعورها بالتميز فيها وإمكانية الوصول إلى مستوى البطولة.

التدريب داخل أحد الأندية

وأوضحت في مقابلة خلال برنامج «نون القمة»، الذي تقدمه الإعلامية سمر الزهيري عبر قناة إكسترا نيوز، أنها بدأت التدريب داخل أحد الأندية دون التطرق إلى اسمه، ثم انضمت إلى منتخب مصر، وشاركت في بطولات عربية وأفريقية وبطولة العالم لسباحة الجامعات، مؤكدة أنها واصلت مسيرتها الرياضية أثناء الدراسة الجامعية دون أن تتعطل بسبب السباحة.

وأضافت أن السباحة بالنسبة لها ليست مجرد رياضة، بل أسلوب حياة يساهم في ضبط نمط المعيشة بشكل كامل، سواء على مستوى الالتزام أو الانضباط اليومي.

وأشارت إلى أنها تعتز بجميع ميدالياتها سواء المحلية أو الدولية، إلا أن الميداليات الدولية لها قيمة خاصة بسبب التجربة المختلفة والاحتكاك الرياضي وقيمة المنافسات، لافتة إلى حصولها على ثلاث ميداليات في بطولة العالم الأخيرة لسباحة الزعانف «ذهبية وفضية وبرونزية».

الفئة الأصغر مرحلة السباحة

ولفتت إلى أن سباحة الأساتذة تبدأ بعد سن 25 عامًا، بينما تمثل الفئة الأصغر مرحلة السباحة العادية، موضحة أن كل مرحلة تحمل تحديات مختلفة، فالتحدي في الصغر كان تنظيم الوقت والنوم وتحقيق الذات وتمثيل مصر.

العمل في التحكيم

وأكدت على أن السباحة كرياضية أسهل من العمل في التحكيم، لأن الرياضي يكون مسؤولًا عن سباقه فقط، بينما الحكم يتحمل مسؤولية البطولة كاملة، بدءًا من دخول السباحين وحتى مغادرتهم بأمان، مع الإشراف على جميع الجوانب التنظيمية.

https://www.youtube.com/watch?v=kxv9meM67PI