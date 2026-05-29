صحة الشرقية: تكثيف الرقابة على المجازر وحمامات السباحة ومصادر المياه

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشئون الصحية علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك بالمتابعة المكثفة والمستمرة للمجازر وأماكن الذبح بالمحافظة، ولجميع مصادر المياه، وحمامات السباحة للتأكد من سلامتها، وذلك خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة ، وتوقيع غرامات علي المخالفين للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مفتشي صحة البيئة بالمديرية قاموا خلال أول أيام العيد، بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بمجالس المدن بنطاق المحافظة للمتابعة المكثفة لمحلات الجزارة والمجازر بمختلف أنحاء المحافظة ، وذلك عقب الإنتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الصحة على قيام مفتشى الصحة بسحب عينات مياه، من "مياه الشرب و الصرف الصحي المعالج والشبكات والطرود، و وحدات الغسيل الكلوى، ومن الصرف الصحي والصرف الصناعي، والمصارف، حمامات السباحة" بالإضافة للمرور على (الخزانات العامة والخاصة بالمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء) للتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن.

وأسفرت هذه الحملات على ضبط بعض المخالفات كالتالى " محلات الجزارة تقوم بالذبح خارج المجازر، عدم حمل بعض العاملين للشهادات الصحية" وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.