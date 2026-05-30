وكيل رياضة القليوبية يتفقد انتظام العمل بحمامات السباحة خلال إجازة عيد الأضحى

أجرى الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، جولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل بحمامات السباحة بعدد من مراكز الشباب بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد حمامات السباحة بمراكز شباب المنشيه ببنها و قها وسنديون وميت كنانة، للاطمئنان على تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، والتأكد من تواجد فرق الإنقاذ والمشرفين، وصلاحية المعدات وتوافر أدوات الإسعافات الأولية، حفاظًا على سلامة المترددين خلال فترة العيد.

وأكد الفرماوي، خلال الجولة على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتنظيمية، وتكثيف أعمال المتابعة اليومية، مشددًا على تقديم أفضل الخدمات للأعضاء والمترددين، وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الشبابية والرياضية تم على مدار أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، لضمان تقديم خدمات آمنة ومتميزة للمواطنين.