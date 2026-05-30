مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حوادث متفرقة بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من غرفة عمليات الطوارئ يفيد بوقوع عدة حوادث طرق بدراجات نارية فى أماكن متفرقة فى قرى كفر شبين، وتل بنى تميم دائرة شبين القناطر في القليوبية.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتوفى يدعى " أحمد ص ا " عامل بمطعم، والمصابين " وليد ح ش " 35 سنة و " أحمد ش س " 20 سنة مصاب بارتجاج بالمخ، وجارى عمل الاسعافات الأولية له، و"يوسف س م " 21 سنة مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم و" عبد الرحمن ا ع " 21 مصاب بكسر مفتوح بالساق اليسرى، و" أحمد م ج " 21 سنة مصاب بكسر مفتوح بالساق اليسرى وكسر بالحوض، و" محمد ر م " 16 سنة مصاب بكسر مفتوح بالفخذ الأيسر واشتباه ارتجاج بالمخ، و" بلال س ا " مصاب بكسر بالساق اليمنى وجروح متفرقة ونزيف بالفم والأنف و" خالد ح ع " 22 سنة مصاب بكسر بالساق اليمنى.

وتم نقل المتوفى والمصابين الى المستشفى وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة والاستعلام عن المصابين.