أكبر تراجع للطماطم قبل العيد .. أسعار الخضار في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الخضروات في مصر اليوم الاثنين 25 مايو 2026 تحركات متباينة داخل الأسواق، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، وسط تصدر الطماطم قائمة التراجعات بشكل لافت، في مقابل ارتفاعات قوية ببعض الأصناف الأساسية الأخرى مثل البامية وورق العنب.

وسجلت الطماطم أكبر تراجع في السوق اليوم بانخفاض بلغ 3.33 جنيه للكيلو، لتصل إلى 37.5 جنيه، وهو ما يمثل التراجع الأبرز بين السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم، مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الخضروات داخل الأسواق.

تراجع ملحوظ

وشهدت أسعار عدد من الخضروات الأساسية تراجعات ملحوظة، حيث انخفض سعر الجزر الأصفر بنحو 1.67 جنيه ليصل إلى 15.01 جنيه للكيلو، كما تراجع سعر الفلفل الحامي بنحو 1.03 جنيه ليسجل 29.81 جنيه، وانخفض الخيار صوب بنحو 0.68 جنيه ليصل إلى 22.84 جنيه.

كما تراجع سعر الملوخية إلى 27.35 جنيه للكيلو بانخفاض 0.58 جنيه،

فيما سجل البصل 13.39 جنيه للكيلو بتحركات طفيفة داخل السوق، إلى جانب انخفاض محدود في البطاطس عند مستوى 14.61 جنيه للكيلو.

ارتفاع في الأسعار

في المقابل، سجلت بعض الأصناف ارتفاعات قوية، حيث قفز سعر البامية بنحو 7.4 جنيه ليصل إلى 78.89 جنيه للكيلو،

كما ارتفع ورق العنب البناتي بنحو 3.76 جنيه ليصل إلى 79.9 جنيه،

وسجلت الكوسة 24.68 جنيه بزيادة 0.8 جنيه، إلى جانب ارتفاع الفاصوليا الخضراء إلى 34.51 جنيه.

وفيما جاءت أسعار الخضروات اليوم في مصر كالتالي:

الطماطم: 37.5 جنيه للكيلو بانخفاض 3.33 جنيه

البطاطس: 14.61 جنيه للكيلو

البصل: 13.39 جنيه للكيلو

الخيار: 22.84 جنيه للكيلو

الفلفل الرومي: 30.19 جنيه للكيلو



الفلفل الحامي: 29.81 جنيه للكيلو

الجزر الأصفر: 15.01 جنيه للكيلو

الكوسة: 24.68 جنيه للكيلو

البامية: 78.89 جنيه للكيلو

ورق العنب البناتي: 79.9 جنيه للكيلو

الفاصوليا الخضراء: 34.51 جنيه للكيلو

ويأتي ذلك في ظل حالة من التذبذب داخل سوق الخضروات قبل عيد الأضحى، مع استمرار اختلافات واضحة بين التراجعات القوية في بعض السلع والارتفاعات الملحوظة في أخرى، وفقًا لحركة العرض والطلب في الأسواق.