فرحات آصف : الضمانات الصينية تعزز فرص نجاح المفاوضات الجارية

قالت الدكتورة فرحات آصف رئيسة معهد السلام والدراسات الدبلوماسية، إنّ وصول الوفود الباكستانية إلى الصين يمثل لحظة تاريخية في مسار المفاوضات الجارية، مؤكدة أن التطورات الأخيرة جاءت نتيجة الدبلوماسية الباكستانية والعمل المكثف الذي أفضى إلى توقيع إطار تفاهم أولي، مشددة على أهمية الثقة في عملية التفاوض للوصول إلى نتائج إيجابية.

وأضاف فرحات آصف، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الباكستاني وعدداً من المسؤولين، بينهم رئيس الأركان، يجرون لقاءات رفيعة المستوى في بكين، معتبرة أن هذه التحركات تحظى بأهمية كبيرة في ظل الضمانات والدعم الصينيين للعملية الدبلوماسية بأكملها، وهو ما يمنح المفاوضات زخماً إضافياً على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضحت فرحات آصف، أن التحركات الحالية لا تتعلق بإسلام آباد فقط، بل تشمل أيضاً إيران التي تثق في الدور الصيني، مشيرة إلى زيارة الرئيس ترامب إلى بكين، وكذلك زيارة عباس عراقجي للصين قبل زيارة الرئيس الأمريكي، مشيرةً، إلى أن هذه الزيارات تعكس نوايا طهران لإتمام الاتفاقات.

وأكدت أن ملف مضيق هرمز والقضية النووية يمثلان محوراً أساسياً في هذه التحركات، إلى جانب التنسيق القائم مع موسكو وبكين.