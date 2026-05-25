ضبط سائق في الجيزة بتهمة التحرش بسيدة والإتيان بأفعال منافية للحياء

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالتحرش بها، والإتيان بأفعال منافية للآداب العامة، إبان تواجده في سيارة ميكروباص بالجيزة.



تفاصيل الواقعة

بالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 20 مايو الجاري، تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية من (طالبة- مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة)، بأنها أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم؛ قام أحد مستقلى السيارة بالتحرش بها والإتيان بأفعال منافية للحياء، فقامت بتصويره، ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتسنى ضبطه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.