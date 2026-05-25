محافظ الإسماعيلية يتفقد مجمع الخدمات الزراعية والمواطنين ونقطة الحماية المدنية

تفقد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مجمع الخدمات الزراعية، مجمع خدمات المواطنين، نقطة الحماية المدنية، موقف سيارات الأجرة، والسوق النموذجي بقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، حيث تم إنشائهم ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جولته التفقدية لعدد من القطاعات الخدمية بالقرية.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية التقدم، والذي يقدم كافة الخدمات للمزارعين بالقرية وتوابعها، ويضم مركز لتجميع الألبان، وحدة طب بيطري، وخدمات الإرشاد الزراعي.

تلا ذلك، تفقد مجمع خدمات المواطنين بالقرية، والذي يقع على مساحة إجمالية ٤٨٠ متر يتكون من دور أرضي وأول وثاني علوي، ويضم المجمع مركز تكنولوجي، مكتب تموين، مكتب وسجل مدني، مكتب شهر عقاري، مكتب تضامن اجتماعي، والوحدة المحلية و مجلس شعبي محلي، والمبنى تم ترفيقه بالكامل من صرف صحي، مياه، كهرباء، اتصالات، إنترنت، غاز.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية، نقطة الحماية المدنية بالقرية، والتي يجري تنفيذ أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، ووجه "حسب الله" بسرعة الانتهاء من الأعمال عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشملت جوله المحافظ، المرور على أحد المخابز البلدية المدعمة بالقرية، ومخبز آخر سياحي، وأحد المجمعات التجارية، وعدد من شوارع القرية، وشدد محافظ الإسماعيلية على رفع كافة الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة المتواجدة بالقرية.

ثم تفقد "حسب الله" ومرافقوه السوق الحضري بقرية التقدم، والذي تم إنشائه على مساحة ٣٢٠٠ متر مربع، ويضم ٥٥ فرش تقريبًا، لبيع الخضروات والأسماك، بجانب مبنى إداري وغرفة أمن، دورات مياه رجال، ودورات مياه للسيدات.

واختتم جولته بتفقد موقف سيارات الأجرة بالقرية، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لبدء تشغيله وخدمة أبناء قرية التقدم وتوابعها.