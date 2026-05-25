الإشراف العام
أخبار البلد

كارت الخدمات المتكاملة.. كيفية استخراجه والأوراق المطلوبة

محمد غالي

كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة يبحث عنها أصحاب القدرات الخاصة، والتي توفر وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الدعم والخدمات المختلفة، مع ضمان وصول المزايا إلى الفئات المستحقة، ضمن خطة الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وتشمل التيسيرات الخاصة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة إعفاء المواطنين من إعادة الكشف الطبي المميكن مدى الحياة، مع إمكانية تجديد الكارت بسهولة دون الحاجة إلى إجراء فحص جديد، إلى جانب منح فترة سماح لمدة عام لمن لم يجروا الكشف الطبي المميكن، مع إتاحة الحجز الإلكتروني للكشف عبر موقع وزارة الصحة.

كما تستمر صلاحية البطاقات الحالية والاستفادة من خدماتها حتى نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

تبدأ إجراءات استخراج الكارت بالتسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال إدخال البيانات الشخصية وحجز موعد للكشف الطبي.

ويخضع المتقدم بعد ذلك للكشف الطبي بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لتحديد نوع الإعاقة ودرجتها، ثم إجراء التقييم الوظيفي داخل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد احتياجات المستفيد والخدمات المناسبة له.

وعقب الانتهاء من جميع الإجراءات، يتم إخطار المواطن بموعد ومكان استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويشترط تقديم بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة، مع العلم أن الكارت يصدر مجانا، ويتم تجديده دوريا وفقا لنوع الإعاقة.

كارت الخدمات المتكاملة 2026

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

تعد بطاقة الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنح حاملها العديد من المزايا والخدمات، من أبرزها:

الرعاية الصحية المجانية.
الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية.
تخفيضات على وسائل النقل العامة.
إعفاءات ضريبية وجمركية على السيارات المجهزة.
الدمج في المدارس والجامعات.
الجمع بين معاشين.
التعيين ضمن نسبة 5%.
الحصول على خدمات صحية واجتماعية متكاملة.

طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن حالة الكارت وموعد استلامه من خلال عدة وسائل، أبرزها الاتصال بالخط الساخن 1444 وإدخال الرقم القومي لمعرفة تفاصيل الطلب.

كما يمكن الاستعلام إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اختيار خدمات ذوي الإعاقة ثم خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وإدخال الرقم القومي.

وتتيح منصة مصر الرقمية أيضا إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل فوري بعد تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

يشمل الكارت عددا من الفئات المستحقة، من بينها ذوو الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية، والإعاقات الذهنية واضطراب التوحد، إضافة إلى حالات الشلل الدماغي والضمور العضلي، والأمراض المزمنة التي تسبب إعاقة دائمة.

