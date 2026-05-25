مصر تبحث عن خام الذهب في الصحراء الشرقية بالشراكة مع تركيا

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة OZ Mining التركية، بشأن التعاون المشترك في الدراسة المبدئية والتقييم للإمكانيات من خام الذهب والعناصر المصاحبة له بالصحراء الشرقية.

وقع المذكرة بمقر الهيئة كل من الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وتانر يلمز الرئيس التنفيذي للشركة التركية، بحضور الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية هذا التعاون كخطوة جديدة ضمن جهود الوزارة لجذب استثمارات شركات التعدين للعمل في مصر، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كنزاً حقيقياً من الثروات المعدنية التي تتطلب استغلالاً أمثل.

وأعرب الوزير عن تمنياته للشركة التركية بالنجاح في أعمالها داخل مصر، مؤكداً اهتمامه بمتابعة خططها خلال المرحلة المقبلة، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتسريع التعاون.

وأوضح أن التوقيع يأتي تتويجاً للمباحثات الأخيرة في تركيا، والاجتماعات التي جمعت فريق عمل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالشركة التركية، لوضع أسس التعاون واستكشاف الفرص التعدينية المتاحة في مصر.

ومن جانبه، عبر السيد تانر يلمز، عن طموح الشركة للعمل بأقصى طاقة والاستفادة من المحفزات التي أطلقتها الوزارة وبيئة الاستثمار المشجعة في مصر، لافتاً إلى أن أنشطة الشركة التركية تمتد في استخراج الذهب والفضة والمعادن الأساسية في تركيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية.