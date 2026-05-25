حازم امام يهنئ والدته بعيد ميلادها بصورة من الحرم

هنأ حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، والدته الدكتورة ماجي الحلواني، بمناسبة عيد ميلادها.

وشارك حازم إمام صورا من الحرم المكي، وكتب: “كل سنة وانتي طيبة يا دكتورة ربنا يخليكي ليا”.

من جانب آخر، أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، قدم أداءً لافتًا في الفترة الأخيرة، وظهر بشخصية قوية.

وقال حازم إمام، في تصريحات عبر “أون سبورت إف إم”، إن محمد شحاتة جعله يشعر وكأنه قائد للفريق منذ سنوات طويلة، مشيدًا بثباته الانفعالي وقوته في مواجهة اتحاد العاصمة، حيث ظهر “بقلب كبير”.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض، رغم وصوله لنهائي الكونفدرالية وتصدره الدوري، كان يعاني من نقص في مركز خط الوسط الدفاعي بعد رحيل دونجا، إلا أن محمد شحاتة نجح في تعويض هذا الغياب والقيام بدور مهم في هذا المركز.