توتر وخوف.. حازم إمام ينتقد أداء الزمالك أمام اتحاد العاصمة

أبدى حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، استياءه من الطريقة التي ظهر بها لاعبو الزمالك خلال مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن الفريق كان قادرًا على تحقيق نتيجة أفضل خارج ملعبه، لكنه لم يستغل حالة المنافس بالشكل المطلوب.

وأشار حازم إمام، خلال تصريحاته عبر أون سبورت، إلى أن لاعبي الزمالك دخلوا المباراة بحالة من التوتر والخوف الزائد، رغم أن المنافس لم يكن بالقوة التي تستدعي ذلك.

وأوضح أن الفريق الأبيض افتقد للثقة والهدوء في بناء الهجمات، لدرجة أن اللاعبين لم يتمكنوا من تبادل عدة تمريرات متتالية بشكل جيد داخل أرض الملعب.

وأكد أن الزمالك كان يجب أن يظهر بشخصية أقوى، خاصة أن المباراة كانت تمنح الفريق فرصة حقيقية للخروج بنتيجة إيجابية، مضيفًا أن هناك مواجهات في الدوري المصري تبدو أسهل من تلك المباراة، وهو ما يعكس أن اتحاد العاصمة لم يقدم الأداء المرعب الذي توقعه البعض قبل اللقاء.

وتحدث حازم إمام عن اللاعب شيكو بانزا، مؤكدًا أنه كان الأفضل في المباراة من جانب اتحاد العاصمة، لكنه أشار بطريقة ساخرة إلى أن الجماهير الجزائرية ربما تراه لاعبًا عالميًا بسبب مستواه في اللقاء، رغم أن تاريخه ومسيرته لا يعكسان تلك الصورة الكبيرة.

ويرى لاعب الزمالك السابق أن تألق لاعب واحد فقط بهذا الشكل يؤكد أن المنافس كان في المتناول، وأن الزمالك أضاع فرصة مهمة لتحقيق نتيجة أفضل، خاصة مع غياب الجرأة الهجومية والرغبة في فرض السيطرة على مجريات اللقاء.

واختتم حازم إمام حديثه برسالة واضحة للاعبي الزمالك، مطالبًا إياهم بالتحلي بالشجاعة والثقة في المباريات الكبرى، وعدم الدخول إلى اللقاءات المهمة بعقلية الخوف أو الحذر المبالغ فيه، لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على الأداء والنتيجة.