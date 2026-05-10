الزمالك راحة غدا ويعود الثلاثاء للتدريبات الجماعية

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الاثنين، عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة مساء اليوم، بعد خوض مواجهة الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري.



ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمباراة الإياب المرتقبة أمام بطل الجزائر، والمحدد لها يوم السبت المقبل.



استعدادات الزمالك

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة الحاسمة، في ظل أهمية اللقاء وطموحات الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل وسط دعم جماهيري منتظر.