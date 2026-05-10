إلغاء الدعوات المجانية.. الزمالك: حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء جميع الدعوات المجانية الخاصة بمباراة الفريق المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري (لقاء العودة لنهائي الكونفدرالية)، ضمن الاستعدادات للمواجهة المنتظرة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

وأكد الزمالك أن حضور الجماهير سيكون من خلال شراء التذاكر فقط عبر منصة تذكرتي⁠، وذلك في إطار تنظيم عملية الدخول وتفادي الزحام داخل الملعب، مع التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وجاءت أسعار التذاكر التي تم طرحها للجماهير على النحو التالي:



المقصورة الرئيسية: 2000 جنيه

الدرجة الأولى: 750 جنيهًا

الدرجة الثانية: 200 جنيه

الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا

ويترقب جمهور الزمالك المواجهة المرتقبة أمام بطل الجزائر، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب، وسط دعم جماهيري منتظر في المدرجات.