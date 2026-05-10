الزمالك يحدد موعد الاستعداد لإياب نهائي الكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الاثنين، بعد العودة إلى القاهرة مساء اليوم، عقب خوض مباراة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء الإياب أمام اتحاد العاصمة المقرر له يوم السبت المقبل.





وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في التاسعة مساء السبت المقبل.