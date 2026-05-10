حقوق الجماهير.. سبب تأخر الزمالك في طرح تذاكر إياب نهائي الكونفدرالية

كشف مصدر بنادي الزمالك عن سبب تآخير طرح التذاكر الخاصة بلقاء الآياب أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي الكونفدرالية الإفريقية باستاد القاهرة الدولي.

و تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

وأكد المصدر أن سبب تأخير التذاكر حتي الآن هو رفض إدارة الزمالك طرح تذاكر المباراة قبل الموافقة على إتاحة مدرج الأولى يمين علوي لجماهير الزمالك وعدم إخلاء المدرج بسبب وجود جمهور الضيف في المدرج السفلي.

وتابع:"إدارة الزمالك تتسمك بحقها الجماهير في استغلال هذا المدرج والتواجد بداخله كما حدث في مباراة الذهاب من جماهير اتحاد العاصمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بنادي اتحاد العاصمة الجزائري في اياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن صفوف فريق الزمالك في لقاء الاياب، المقرر إقامته مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، 5 لاعبين لأسباب مختلفة.

غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك 5 لاعبين وهم المغربي محمود بنتايج بعد طرده في مباراة الذهاب بالإضافة إلى الثنائي عمرو ناصر وأحمد حسام بسبب عدم الاستعداد الفني بعد معاناتهما من إصابات طويلة خلال الفترة الماضية بالاضافه لثنائي حراس مرمى محمد صبحي ومحمود الشناوي لأسباب فنية.

وخسر فريق الزمالك بهدف نظيف أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية