موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية

يستعد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في اياب نهائي كأس الكونفدرالية

وتأهل الزمالك للنهائي عقب الفوز امام شباب بلوزداد بنتيجة (1-0)، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

كما تاهل فريق اتحاد العاصمة إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب التعادل مع أولمبيك آسفي المغربي سلبياَ ذهاباً ثم التعادل بهدف لكل فريق فى موقعة الاياب

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة



يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس