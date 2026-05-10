بشرى سارة: الأمن يوافق على حضور 44200 ألف مشجع للزمالك ضد اتحاد العاصمة

انتهى منذ قليل الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة.



ووافقت الجهات الامنية على حضور 46200 مشجع للمباراة وستكون حصة جماهير الزمالك من الحضور 44200 مشجع، في حين ستكون حصة الفريق الجزائري 2000 مشجع.



وشهد الاجتماع الاتفاق على بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح بوابات ستاد القاهرة وأماكن دخول جماهير الزمالك وجماهير الفريق الجزائري.

حضر الاجتماع من الزمالك، اللواء سامي السبكي مدير أمن النادي.

خسارة الزمالك فى مباراة الذهاب

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في التاسعة مساء السبت المقبل.