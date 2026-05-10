مهلة أخيرة للزمالك لحسم موقفه من الحكام الأجانب في ختام الدوري

كشف مصادر عن عدم إرسال نادي الزمالك مستحقات طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا، بعد طلبهم توفير طاقم أجنبي للجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

ويعد اليوم الأحد هو المهلة الأخيرة أمام الزمالك، لطلب حكام أجانب وفي حال عدم السداد سيتم إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.

وطلب نادي الزمالك من اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة أمام فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا للائحة يجب تحويل قيمة استقدام حكام أجانب للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا لاتحاد الكرة حتى يتم اتخاذ القرار والتفاوض مع الاتحادات المعنية لإرسال طاقم لإدارة المباراة

ويحاول نادي الزمالك حسم لقب بطولة الدوري وحصد 3 نقاط لإنهاء الموسم بتحقيق اللقب.