الزمالك في الطريق للقاهرة بعد خسارة ذهاب الكونفدرالية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار هواري بومدين في الجزائر، منذ قليل في طريقها عائدة إلى القاهرة، بعد الانتهاء من خوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى القاهرة في السابعة والنصف مساء اليوم، وستستغرق الرحلة حوالي 4 ساعات تقريبًا.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت بالأمس على ستاد 5 يوليو، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

على جانب أخر، حصل نادي الزمالك على موافقة رسمية بحضور السعة الكاملة للجماهير في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسم لقب الكونفدرالية على أرضة ووسط جمهوره بعد خسارة لقاء الذهاب.

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.