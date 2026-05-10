الزمالك بالسعة الجماهيرية الكاملة أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

حصل نادي الزمالك على موافقة رسمية بحضور السعة الكاملة للجماهير في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسم لقب الكونفدرالية على أرضة ووسط جمهوره بعد خسارة لقاء الذهاب.

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.