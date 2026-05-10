من أوروبا للقاهرة.. جولات الحسم تشعل صراع ألقاب الدوري| الزمالك الأبرز

تعيش جماهير كرة القدم حالة من الإثارة مع اقتراب نهاية الموسم في أبرز الدوريات، حيث اشتدت المنافسة على الألقاب في مصر وإسبانيا وإنجلترا، لتتحول الجولات الأخيرة إلى لحظات حاسمة قد تغيّر خريطة البطولات بالكامل.

الزمالك يقترب من حسم الدوري المصري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، متقدمًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 50 نقطة.

وبات الزمالك بحاجة إلى التعادل أمام سيراميكا كليوباترا لحسم اللقب رسميًا، بينما يتمسك بيراميدز بالأمل في حال الفوز على سموحة مع خسارة الزمالك، في حين تتطلب حظوظ الأهلي سيناريو معقدًا يجمع بين الفوز وتعثر المنافسين.

برشلونة على أعتاب لقب الليجا

وفي إسبانيا، يقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد قبل أربع جولات من النهاية.

ويحتاج برشلونة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج رسميًا، في مواجهة مرتقبة أمام غريمه التقليدي في كلاسيكو قد يحمل طابعًا تاريخيًا إذا حُسم اللقب على أرضه وبين جماهيره.

صراع مشتعل في الدوري الإنجليزي

أما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فلا تزال المنافسة مشتعلة في المراكز الأولى والمؤهلة للبطولات الأوروبية، حيث يتواصل الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال، إلى جانب محاولات أندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

ومع دخول الموسم مراحله الأخيرة، تبدو جولات الحسم المقبلة كفيلة برسم ملامح موسم استثنائي قد لا يُحسم إلا في اللحظات الأخيرة.