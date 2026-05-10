البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للبوتشيا لمسابقتي الزوجي والفرق، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة رقم (4) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط أجواء تنافسية قوية ومشاركة مميزة من مختلف الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء بالاتحاد.

وشهدت البطولة مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية بين الفرق المشاركة، في إطار ختام منافسات الموسم الرياضي 2025 / 2026، حيث أسفرت النتائج النهائية لمسابقة الفرق عن تتويج فريق البنك الأهلي بالمركز الأول، فيما جاء فريق النصر في المركز الثاني، وحصد فريق السلام بنها المركز الثالث.

أما على مستوى منافسات الزوجي، فقد نجح فريق النصر في حصد المركز الأول بعد أداء قوي طوال البطولة، بينما جاء البنك الأهلي في المركز الثاني، وحلت مؤسسة الحسن في المركز الثالث، في منافسات اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وعلى هامش ختام البطولة، تم تتويج نادي البنك الأهلي بدرع بطولة الجمهورية للبوتشيا والدرع العام للموسم الرياضي 2025 / 2026، بعدما حقق نتائج متميزة وثابتة على مدار الموسم في مختلف المنافسات، ليؤكد تفوقه الكبير على مستوى اللعبة هذا الموسم.

وشهد حفل الختام حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشيا، الذي حرص على تكريم الفرق الفائزة وتسليم الكؤوس والميداليات، وسط إشادة بالمستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون واللاعبات، والتطور الملحوظ الذي تشهده رياضة البوتشيا في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب المصري للبوتشيا استعداداته المكثفة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم بـ كازاخستان خلال شهر يونيو المقبل، في إطار سعي الاتحاد لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.