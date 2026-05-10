محمد صلاح يشارك لحظات عائلية مع بناته على إنستجرام

نشر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، مجموعة صور عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، ظهر خلالها برفقة ابنتيه مكة وكيان في أجواء عائلية يغلب عليها المرح.

وأظهرت الصور لحظات ودية وعفوية جمعته ببناته، حيث حرص على مشاركة جمهوره جانبًا من حياته الأسرية بعيدًا عن الملاعب.

صدام جديد بين نجم ليفربول محمد صلاح، والمدرب الهولندي آرني سلوت، على خلفية تصريحات الأول بشأن وجود أزمة داخل غرفة ملابس الريدز وتراجع معايير الانضباط داخل النادي الإنجليزي.

وكان صلاح قد تحدث في مقابلة سابقة عن أهمية الالتزام ورفع معدلات العمل داخل الفريق، مشددًا على ضرورة حضور اللاعبين مبكرًا والاهتمام بالتدريبات البدنية داخل صالة الألعاب الرياضية، معتبرًا أن الحفاظ على أعلى مستوى من الاحترافية يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار النجاح في ليفربول.