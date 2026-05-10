أحمد موسى: ماكرون يقدم دعاية عالمية لمصر بملايين الدولارات

أشاد الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي بالرئيس الفرنسي ماكرون بعدما ظهر وهو يمارس رياضة الجري في شوارع اسكندرية وسط أجواء آمنة ومرحبة .

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس : " الرئيس ماكرون قرر يختار الشوارع الزحمة في الإسكندرية علشان يجري وينظم ماراثون من شارع خالد بن الوليد الى شارع العيسوي .. والشارع ماشي طبيعي عربيات وتكاتك ومفيش قفل للشوارع كلها تسير بشكل عادي .



تابع : ‏الناس فوجئت بضيف مصر الكبير يجري وسطهم ، الرئيس ماكرون بيعمل دعاية لمصر بملايين الدولارات .‏الحمد لله على نعمة الأمن والاستقرار .



اختتم : "‏الله على جمال عروس البحر المتوسط .الإسكندرية مش بحر وكورنيش .. تاريخ وحضارة وجمال ورقي .

وجاءت زيارة الرئيس الفرنسي إلى الإسكندرية بالتزامن مع مشاركته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات افتتاح جامعة سنجور، الصرح الأكاديمي الدولي الذي يُعد أحد أبرز المؤسسات التعليمية الناطقة بالفرنسية في القارة الإفريقية، ويحظى بدور مهم في إعداد الكوادر الإفريقية في مجالات التنمية والإدارة والصحة والثقافة.

وشهدت المدينة حالة من الزخم الكبير بالتزامن مع الزيارة، حيث حرص المواطنون والسائحون على التقاط الصور التذكارية على كورنيش الإسكندرية، خاصة مع ظهور صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون في عدد من المناطق المطلة على البحر، إلى جانب المشاهد الحضارية التي عكست جمال المدينة وتاريخها العريق.