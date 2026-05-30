أخبار أسوان | توزيع هدايا للأطفال بالحدائق ..غرامات للسيارات المخالفة لخطوط السير.. وإزالة تعديات على أراضى الدولة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 29/5/2026 أحداث متنوعة.

فقد قامت إدارة الحدائق العامة بأسوان بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ مبادرة لتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال داخل الحدائق والمتنزهات

وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر وتعزيز الأجواء الإحتفالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على توقيع غرامات مالية تدريجية على أى سيارة أجرة "سرفيس" تعمل خارج خطوط السير المقررة لها ، أو يتم ضبطها للعمل مع الشركات والمشروعات الخاصة بالمخالفة للتراخيص المحددة، مؤكداً أن الغرامات ستبدأ بـ 20 ألف جنيه فى المرة الأولى ، وترتفع إلى 40 ألف جنيه فى المرة الثانية ، لتصل فى المرة الثالثة إلى إلغاء الترخيص وخط السير نهائياً، مع طرح الرخصة فى المزاد العلنى .

جهود متنوعة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان كافة الجهات المعنية بضرورة تحقيق التكاتف والتكامل فيما بينها للوصول إلى المستهدفات المطلوبة خلال المرحلة الثانية من الموجه الـ 29 ، والتى تستمر فى الفترة من 30 مايو الجارى وحتى 19 يونيو المقبل .

يأتى ذلك فى ضوء الإستعدادات الجارية لإنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حق الشعب فى أراضيه.

وبناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، عقد أسامة رزق داود نائب المحافظ إجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة ، لتدقيق ومراجعة كافة البيانات والتقارير الخاصة بحالات التعديات ، مع تقييم ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى ، وضمان التنسيق الكامل والفعال بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم فى فرض هيبة الدولة وإسترداد مستحقاتها .

