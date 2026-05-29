الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المكثف لإنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 من الإزالات

محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان كافة الجهات المعنية بضرورة تحقيق التكاتف والتكامل فيما بينها للوصول إلى المستهدفات المطلوبة خلال المرحلة الثانية من الموجه الـ 29 ، والتى تستمر فى الفترة من 30 مايو الجارى وحتى 19 يونيو المقبل .

يأتى ذلك فى ضوء الإستعدادات الجارية لإنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء والزراعية ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حق الشعب فى أراضيه.

وبناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، عقد أسامة رزق داود نائب المحافظ إجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة ،  لتدقيق ومراجعة كافة البيانات والتقارير الخاصة بحالات التعديات ، مع تقييم ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى ، وضمان التنسيق الكامل والفعال بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم فى فرض هيبة الدولة وإسترداد مستحقاتها .

إزالة التعديات

ونقل نائب المحافظ تكليفات المهندس عمرو لاشين بشأن ضرورة التعامل بكل حسم مع كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة ، والإزالة الفورية لأى مخالفات فى المهد ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، وعدم التهاون فى تنفيذ قرارات الإزالة وفقاً للقانون .

التنسيق بين الجهات

وتم التأكيد خلال الإجتماع على أهمية توحيد جهود جميع الجهات التنفيذية والأمنية ، وتدقيق كشوف الحالات المستهدفة أولاً بأول ، لضمان تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة بأعلى درجات التنسيق والتنظيم ، ووفقاً للجداول الزمنية المقررة .

التعاون الحكومى والأمنى

تأتى هذه الجهود فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية .

الأهداف الإستراتيجية

الحفاظ على أراضى الدولة ومنع أى تعديات جديدة عليها .

فرض هيبة القانون والتعامل الفورى مع المخالفات فى مهدها .

إستكمال جهود إسترداد حقوق الدولة وتحقيق الإنضباط العمرانى .

تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سرعة التنفيذ ودقته .

تواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة للإستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات ، فى إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة والتصدى لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات ، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق الصالح العام للمواطنين .

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

أهم أسباب آلام الركبة عند ثنيها.. وطرق علاجها

ماذا يحدث للجسم بعد تناول فواكه اللحوم؟.. أحذر من الإفراط في الكوارع والممبار

نشرة المرأة والمنوعات | تخلصي من رائحة الأضاحي في المنزل.. أسباب آلام الركبة وطرق علاجها

