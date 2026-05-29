إجراءات حاسمة ضد سيارات السرفيس المخالفة.. ومهلة أخيرة شهرا لترخيص التوك توك في أسوان

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على توقيع غرامات مالية تدريجية على أى سيارة أجرة "سرفيس" تعمل خارج خطوط السير المقررة لها ، أو يتم ضبطها للعمل مع الشركات والمشروعات الخاصة بالمخالفة للتراخيص المحددة، مؤكداً أن الغرامات ستبدأ بـ 20 ألف جنيه فى المرة الأولى ، وترتفع إلى 40 ألف جنيه فى المرة الثانية ، لتصل فى المرة الثالثة إلى إلغاء الترخيص وخط السير نهائياً، مع طرح الرخصة فى المزاد العلنى .

وكشفت المتابعة الميدانية التى قام بها محافظ أسوان من قبل، ورصد خلالها تواجد عدد من سيارات السرفيس أسفل كوبرى دراو بالطريق الصحراوى الغربى ، أن هذه السيارات كانت تعمل لصالح مشروعات خاصة ، الأمر الذى تسبب فى حدوث عجز حاد فى الخدمة داخل المدن ، وزيادة معاناة المواطنين نتيجة نقص وسائل النقل المنتظمة وعدم التزام بعض السائقين بخطوط السير الرسمية .

وأكد المهندس عمرو لاشين أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد السيارات المخالفة ، شملت توقيع غرامات مالية على السائقين غير الملتزمين، مشدداً على أن تكرار المخالفة سيواجه بعقوبات أشد تصل إلى إلغاء خط السير نهائياً ، وذلك لتحقيق الإنضباط ومنع إستغلال المواطنين أو التأثير على مستوى الخدمة المقدمة لهم .

ولم تقتصر الإجراءات على الجانب العقابى فقط ، بل وجه محافظ أسوان أيضاً بطرح أى خطوط يتم إلغاؤها لسائقين آخرين ملتزمين بالقوانين والتعليمات المنظمة ، بما يحقق العدالة بين الجميع ، ويضمن إستمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية دون الإضرار بالمواطنين أو تعطيل مصالحهم اليومية .

وفى نفس السياق ، أوضح المهندس عمرو لاشين أنه يتبقى شهر واحد فقط على المهلة المحددة لترخيص مركبات "التوك توك" وتوفيق أوضاعها القانونية ، مؤكداً أنه إعتباراً من الأول من شهر يوليو القادم سيتم تطبيق إجراءات مشددة بشأن آلية الترخيص ، وهو ما يتطلب من أصحاب هذه المركبات سرعة إستثمار الفرصة الحالية وإنهاء إجراءات الترخيص قبل إنتهاء المهلة المحددة .

وشدد محافظ أسوان على أنه عقب انتهاء المهلة المحددة لن يسمح لأى مركبة "توك توك" بالحصول على الوقود من محطات التموين إلا فى حالة الحصول على الترخيص القانونى ، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإنضباط وتنظيم حركة المركبات بالشوارع والطرق المختلفة .

وتأتى هذه الإجراءات فى إطار جهود محافظة أسوان لإعادة الإنضباط لمنظومة النقل الداخلى وتحقيق الإلتزام بخطوط السير ، مع التصدى الحاسم للمخالفات ، وتنظيم أوضاع مركبات التوك توك بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة والإنتظام بالشوارع والميادين .